Свадебный вишлист

Нет ничего зазорного в том, чтобы предложить гостям список подарков, которые вы хотите получить на свадьбу. Помогите им решить проблему выбора – уверены, они будут благодарны. А как правильно составить список пожеланий и разослать его вашим гостям, расскажет эксперт Диана Тлеулиева.