"Бриллиант – это навсегда" – истина, с которой не спорят. Он говорит о серьезных планах, долгосрочности намерений и первых инвестициях в семью. Наш эксперт Дильнара Ибраева расскажет, как найти тот самый бриллиант, который положит блестящее начало семейной жизни.подробнее
Предложение сделано, план идеальной свадьбы продуман до мелочей, дело вроде бы за малым: выбрать место, которое будет полностью отвечать мечтам и задумкам. Как избежать лишней суматохи и на что обращать внимание при выборе локации, расскажет наш эксперт Аюна Кукшинова.подробнее
Нет ничего зазорного в том, чтобы предложить гостям список подарков, которые вы хотите получить на свадьбу. Помогите им решить проблему выбора – уверены, они будут благодарны. А как правильно составить список пожеланий и разослать его вашим гостям, расскажет эксперт Диана Тлеулиева.
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После свадебных волнений, приятных, но утомительных хлопот, вам захочется поскорее вернуться домой. Сделать его настолько теплым и уютным, чтобы вся семья стремилась сюда каждый вечер, поможет дизайнер интерьера Татьяна Школьник.
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Свадебные фотографии должны оставить только красивые воспоминания об этом дне – так пусть они будут идеальными. Макияж и укладка подчеркнут все достоинства, если знать несколько секретов. Как не прогадать с их выбором – знает старший редактор и бьюти-эксперт Анара Кукиева.подробнее